1名網友媽媽在爆料公社分享，自家妹妹被小松鼠新神技飛撲後，立刻就像「起乩」附身，金雞獨立的跳動，試圖想藉由抖動，將小松鼠從身上趕下來，事後一旁的哥哥趕緊抓下放入藍內，才結束掉妹妹的神明亂舞。

據了解，小松鼠是網友上山工作時撿到，當時因年幼尚小，連眼睛都睜不開，原PO說明，應當是遭媽媽遺漏而棄置此地，也不忍心視而不見，索性帶回家餵養。隨著時間流逝，小松鼠也逐漸長大，網友媽媽表示某次將松鼠安置在籃內時，小妹妹見小松鼠可愛，想上前撫摸玩耍，卻不知小松鼠近來剛練成新技，只要看到人就立即飛撲身上。

妹妹手一伸出，小松鼠迅速跳往她的大腿上，緊抓不放，小妹妹眼見松鼠在自己身上害怕，立即像「起乩」附身相當激動，並以金雞獨立單腳傾斜跳動，嘗試想將松鼠抖出身外，無奈小松鼠神技已成，最後由一旁的哥哥上前抱走，才結束小妹妹「起乩」亂舞秀。

妹妹手一伸出，小松鼠迅速跳往她的大腿上，緊抓不放，小妹妹眼見松鼠在自己身上害怕，立即像「起乩」附身相當激動，並以金雞獨立單腳傾斜跳動，嘗試想將松鼠抖出身外。（爆料公社社員提供/『林俊翰』翻攝）

網友紛紛留言稱讚「起乩」妹妹：「我以為是哪尊神明降駕」、「可以考慮將來去學跳舞了，平衡感小小年紀就不錯」、「以後可以放在婚禮上的，回顧影片，保證吸住全場賓客眼球」。

(中時電子報)