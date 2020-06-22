美國司法部長巴爾（William Barr）在美東時間21日批評一些美國企業「忘恩負義」，將一己之利置於國家利益之上，在中美經濟和技術主導權的競爭賽局裡協助中國。

中美兩國近期因新冠肺炎疫情再度陷入交鋒，川普政府近期更計劃將美國製造業的基地遷回美國，令美國企業陷入左右為難的處境。

巴爾接受福斯新聞訪問時，作出上述評論。他指出，美國企業寧願犧牲公司長期的生存力，來換取短期利益，「這樣他們就能拿到股票期權，出入高爾夫度假村」。巴爾批評，美企沒有長遠眼光，沒有讓美國保持國家強盛的觀念。但他並沒有點名指出是哪一家美國企業協助中國。

巴爾強調，美國總統川普推動的「美國優先」政策能夠有效打擊中國對美國，甚至是對全世界的影響力，減少中國盜竊美國的關鍵技術。

巴爾提到，川普政府目前正在抵抗中國在5G等領域超越西方國家，但美國業界已經成為美國的絆腳石。他指出，中國政府設立了上千億美元的基金來補貼華為公司，以讓華為利用遠低於市場水平的價格，來推銷5G網路設備。他呼籲，西方國家應使用諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）的5G設備產品，拒絕用中國電信設備製造商華為的設備。

值得注意的是，美國商務部近日宣佈鬆綁華為禁令，允許美國企業與華在5G領域擴大合作。不過，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，美國調整華為禁令的措施，主要是為了協助美企建立統一標準，並不是在幫助華為。他強調，美國仍擔心間諜活動的可能性，反對在5G網路中使用華為的技術。

(工商 )