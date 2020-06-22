熊仔去年推出《夢想成真》專輯，一舉奪下金音獎最佳嘻哈專輯，暌違一年在歌迷千呼萬喚之下，24日將推出新歌〈羞羞臉Fixfix Face〉，用這首歌和歌迷重「修」舊好！他日前在臉書搶先預告，「一年沒出歌了，下周即將要有新單曲，各位覺得什麼樣的髮型適合當我的復出look？」並PO上一張光頭照，開放給粉絲大玩P圖，粉絲創意無限寬廣，P成超級賽亞人、神隱少女千尋、京劇花旦和「灌籃高手」櫻木花道等，徹底幫熊仔進行一場「修修臉」。

熊仔的〈羞羞臉〉其實等同「修修臉」，歌詞用戲謔方式道出現代人追求完美沒有錯、陷進幻想的泡泡也沒錯，「你修完圖的樣子好美，修圖沒有罪，修圖軟體是新的美妝業，你抓角度的方式完美」，諷刺完美的事情在現實使人幻想破滅，這樣就大錯特錯了，畢竟人因夢想而偉大，展現出熊仔觀察社會的獨特邏輯和觀點。

(中時 )