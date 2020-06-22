嘉泥今日召開2020年股東常會，雖然疫情衝擊上半年營運，但去年仍繳出不錯成績，每股純益 2.02 元，創近12年來新高，並通過配發現金股利 1 元。嘉泥表示，下半年會逐步開放位在沖繩的飯店房間數，營運壓力可望減輕，但必須第四季才看的到改善。

股東會由董事長張剛綸親自主持，談到今年新冠疫情衝擊，他說2020是「最好的時代，也是最壞的時代」。年初當人們興奮地迎接下一個十年時，令人措手不及的新冠的新冠病毒卻給了地球重重一擊。疫情發生時，公司立刻檢視現有資源及現金部位，評估並沒有太大風險，但為嚴防第二波疫情，對未來現金流會比較保守。

嘉泥位在沖繩觀光熱點「國際通」的Hotel Collective ，已今年1月6日試營運。但疫情爆發後，住房率不如預期、婚宴、餐宴也面臨多組取消。不過張剛綸說，所幸還在試營運期間，損失沒有想像中多。未來會先專注餐飲，下半年隨日本開放本地旅遊，會逐步開放更多房間數。

至於「人之初」月子中心敦化二館，4月底已正式開幕，張剛綸提到海外佈局，表示大陸首家月子中心預計明年初在揚州開幕，另還在尋找新標的。沖繩第二家豐崎飯店則因疫情，將延至2024年完工。

(中時 )