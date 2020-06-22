環保署推動「全民綠生活」新生活態度。（環保署提供）

政府將在7月1日推出振興三倍券，國內消費力道預料將回溫甚至上揚，為鼓勵民眾落實綠色消費的理念，環保署今天宣布「全民綠生活」的生活態度起跑，凡自7月1日起至綠色餐廳消費，每人最多可獲得1萬5000點環保綠點，盼能藉此鼓勵國人將環保觀念落實在生活中。

環保署長張子敬表示，台灣在中央流行疫情指揮中心的超前部署下成功防疫，但這不僅是政府的政策奏效，必須仰賴國民的高水準配合，而從這次的防疫中更證明，只要國人能夠維持比擬防疫的決心，相信10年後環保的觀念將會落實在每個人的生活中，因此決定於此時推出「全民綠生活」運動。

而這次的「全民綠生活」內容中，包含「綠色旅遊」、「綠色飲食」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色能源」及「綠色辦公」等6大面向，首先推出的就是綠色飲食的部分，目前已有22縣市共計250家餐廳加入成為綠色餐廳，民眾至這些餐廳消費雖無法獲得一次性用品，但可享用由國產食材所製作的餐點。

另外，惜食也是這次全民綠生活中的重點，張子敬說，過去環保署努力在末端處理廚餘利用，但更前進的應該是打包、惜食，避免廚餘的產生開始做起，未來若能進一步推廣全食材運用，將可減少更多的浪費，而這次參與的綠色餐廳中也都會秉持原則，提供消費者適量的餐點。

管考處長洪淑幸表示，全民綠生活的活動會持續推動到12月底，而綠色餐廳的集點優惠至9月底截止，這段期間只要到綠色餐廳消費，就可獲得5000點綠點，每人限領3次，總點數共發放10億點，也就相當於1000萬元的獎勵。

洪淑幸說，除綠色餐廳之外，下半年還會有環保夜市、節能樂活、廢家電及資訊用品回收、以物易物等推動，目前國內共有43萬名環保綠點會員，期盼在推動全民綠生活之後，會員人數也能夠增加，讓更多人一同響應環保。

(中時 )