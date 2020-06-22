週日，一起發生在紐約皇后區的警察與黑人爭執，警察又強硬的將黑人壓制並鎖喉，所幸這名黑人僅受輕傷，而警察無薪停職。

路透社報導，5月25日，明尼阿波利斯（Minneapolis）發生喬治·弗洛伊德（George Floyd）被警方壓制脖子導致死亡，使得警察逮捕嫌犯的方法成為人們關注的焦點。

類似的事件在6月21日在紐約發生，當天下午，警方查問路邊的3名男子，2名白人1名黑人，警方詢問他們的身分與職業，對方厭煩警方的質問並不配合，然後其中的黑人挑釁警方，他的白人同伴原想勸阻叫他少說兩句，但配戴影像紀錄器的警察，立即出手將黑人壓制在地，過程中採用了鎖喉(chokeholds)，而紐約警察局在1993年已禁止使用此招。

6月21日紐約市警在皇后區的執法，壓制黑人的衝突發生在10：00開始。

紐約市警察局局長德莫特·希亞（Dermot Shea）在周日的一條推文中說：「經過內部的迅速調查，這名警察使用了令對方窒息的手段，明顯執法過當，已被無薪停職。」

希亞說：「雖然仍在進行全面調查，但我認為在那時候，警察立即採取行動仍是必要的。」

據美國全國廣播公司新聞報導，該男子週日晚間住院，所幸並無大礙。

這起事件的證據就在警方身上的紀錄器。週四，紐約市議會以壓倒性多數通過了一項法案，命令警察必須公布執法影像，並解釋發生的事情。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）說，這很重要，已將把該法案簽署為法律。

(中時電子報)