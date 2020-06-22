Dcare創辦人簡勤佑在國民黨「數位諸葛亮」海選中突破重圍，出馬擔任數位行銷科技長，但在上任72天之後，就傳出因多次引起爭議，還惹惱黨主席江啟臣，遭到降職。今(22)日晚間簡勤佑在臉書上回應此事，並表示他只在意怎樣做事情更方便。

據傳，簡勤佑原為主席的直屬智囊，即日起改到媒體部辦公室，外界解讀是「下放」，變成隸屬媒體部。此事遭國民黨否認，澄清是為溝通方便，調整到新媒體部合署辦公。

簡勤佑表示，他認為國民黨有改變，因為國民黨不再像以前按照樓層辦公室分位階。他還指出，以前剛創業的時候，也都是跟工作夥伴擠在一起，但他想的只想把全部的精力專注在怎麼把事情做好，並不在意辦公室多漂亮，樓層在哪，「我！通！通！都！不！在！意！」他認為，「溝通方便，做事順利，才是真正重要的事」。簡勤佑還說，「如果我只在意辦公室在幾樓，不在意怎麼樣做事情更方便，那才是真的數位王雙」。

網友們則回應，「小簡，我真的越來越尊敬你了，希望你能讓國民黨變成稱職的在野黨」、「看了真的會讓人想加入 一起奮鬥」、「你們很勇敢，要面對強大兇狠的網軍，挺住」、「逆風哥，加油，我是非藍非綠，我白的，但我覺得你很猛」。

(中時電子報)