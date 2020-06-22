鼓鼓（呂思緯）、魏嘉瑩、黃奕儒因為音樂結識，打籃球打出更鐵交情，上半年因為新冠肺炎疫情，三人窩在家裡隔空交流，決定一起合作舉辦演唱會，黃奕儒發現三人都是金牛座，合起來就是「犇」，十分符合三人靜如處子、動如脫兔的個性，定好演唱會就在7/25（六），三人也突發奇想命名演唱會為「白日夢遊」，希望粉絲們可以和他們一起在音樂中一起漫遊時空。

鼓鼓在這半年養精蓄銳，專心創作寫歌，一問到他都作了些什麼？除了會在社群直播與粉絲聯繫感情外，鼓鼓坦言：「這半年的生活步調比較慢了一點，也有足夠的時間可以休息，好好寫歌創作過生活，應該是我出道以來真的有休息到的時間。」疫情趨緩，看著演唱會一個一個解禁，鼓鼓直喊：「我也想要演唱會啊，終於給我等到了，和小魏、Ezu一起，應該會很好玩。」

最近忙著拍生活頻道加上翻唱系列的小魏魏嘉瑩也覺得很開心，畢竟去年12月至今都沒有可以直接面對粉絲們的機會，在網路上的交流很不一樣，因為暗黑料理系列，被粉絲稱作「暗黑料理王」的小魏說：「你可以在螢幕前慢慢看粉絲的留言，慢慢的準備著要給他們看的東西，慢慢的思考要寫什麼歌，但怎麼樣最希望的都是可以直接在他們面前唱給他們聽。」

最近發起「在家也能環遊世界」IG串連活動的黃奕儒也稱自己就是因為宅在家才會想到這個主意，他笑著說，「對鼓鼓和小魏都很欣賞，而且我們私底下還會相約打籃球，可以在疫情趨緩的這時候辦一場演唱會，意義很不一樣，我覺得很像幫自己打氣，也是用音樂幫聽到的每一個人打氣，一定要來一場大的啊。」

「白日夢遊Step by Step」演唱會將在7/25（六）於台北Legacy傳音樂空間舉行，6/23（二）中午12點開始在Indievox售票網站及7-11 ibon開賣。

小魏將參加「白日夢遊Step by Step」演唱會。相映國際提供

鼓鼓將參加「白日夢遊Step by Step」演唱會。相映國際提供

黃奕儒將參加「白日夢遊Step by Step」演唱會。相映國際提供

(中時 )