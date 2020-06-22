發起罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」發言人指出，社會最大的悲劇，不是壞人囂張跋扈，是好人過度沉默。所以我們還要裝聾作啞嗎？還要袖手旁觀嗎？打壓老百姓他們最厲害，但「我們沒在怕！」「要放棄，不可能的事情」！

發言人接受《彼特王出任務》專訪時說，他是79年次，還不到30歲。為何要站出來？如果國家有希望，年輕人不需要走出來。如果社會沒有是非，年輕人還有未來嗎？

發言人表示，現在的政府，給我們甚麼觀念？你只要敢做，無論對錯，不論是非正義，敢做就能做。如果不敢做，就變成社會弱勢。

換句話說，如果被打趴，選擇繼續沉睡，一定會被狠狠踹死。現在的社會是這樣的觀念，難道我們不要站出來嗎？

他套用馬丁路德的話，社會最大的悲劇，不是壞人囂張跋扈，是好人過度沉默。善良的好人如果不選擇站出來，希望國家可以慢慢恢復平靜，可以嗎？步行，這個國家社會越來越印證馬丁路德所說的話，所以我們不應該再忍氣吞聲，要勇改的站出來！

過去馬英九執政，社會流傳「雄怕狠，狠怕沒天良」，但現在要加一句，「雄怕狠，狠怕沒天良，沒天良怕堅強」！

發言人強調，罷免黃捷不是報復，「因為沒有你們這麼低劣」，他也呼籲陳其邁尊重「罷捷總部」所發起的活動 ！因為「清捷」運動是一個公民活動，伸張正義，如果成功，是大家的功勞！

發言人最後嗆，這個政府甚麼都敢做，只有「台獨」2個字不敢做，「罷捷」民間團體甚麼都可以溝通，就是不會「放棄」！

《彼特王出任務》也指出，罷黃捷總部在鳳山區中山西路331號，發言人希望大家多多來聲援！還有罷免作業繁複需要志工！希望民眾能與他們同一陣線，請大家多出一點力！加入志工行列！聯絡專線：0981881301。

(中時電子報)