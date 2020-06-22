台股節前高檔震盪，外資力薦利基型電子股，里昂證券成首家追蹤中磊（5388）基本面外資，推測合理股價喊上100元，激勵資金進場。

台股本周逢端午連假，僅剩下二個交易日，在市場對賣壓較大、指數攻高有限的心理預期下，內外資研究機構祭出應對之道：點名較不占權值的利基股，更有機會搶占布局電子旺季資金。

中磊基本面長期以來由本土投顧霸占話語權，大和資本證券科技產業分析師黃奎毓日前發出拜訪報告，雖未正式納入研究範圍，然看好2020～2021年營運有利趨勢，開始讓更多國際機構法人對中磊有所認識。里昂證券科技產業分析師高翊庭進一步開啟投資評等，盛讚中磊是遭低估的市占獲取者，並看好營運轉型開花結果，給予「買進」投資評等，帶動國際資金22日大買832張，是2019年10月9日以來單日買超之最。

中磊是全球用戶終端設備（CPE）解決方案大廠，在寬頻與物聯網（IoT）居領導地位，里昂認為，中磊努力轉向直接ODM開花結果，順利奪下印度與墨西哥三大客戶，且研判中磊2021年還會打入美國大型cable供應商，此舉將帶來5～10％額外營收。鑒於中磊股價與營收走勢高度相關，里昂建議旗下客戶及時買進，參與下一波擴張循環。

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