印度邊界出動美製阿帕契直升機 對抗陸99式坦克

中印邊境發生駐軍衝突導致20印軍死亡與百餘人受傷後，雙方加緊往發生衝突的拉達克(Ladakh)增兵。為應對大陸99式主戰坦克重型裝備，印軍除運進大量T-90、T-72等俄製主戰坦克外，還加入美製阿帕契武裝直升機，做為反制大陸新式坦克的殺手鐧，形成俄製、美製裝備夾擊陸製裝備的現象。

《環球時報》引述印媒《論壇報》指出，大批的印度軍隊正向拉達克集結，當地駐軍規模已較先前擴增一倍。現在通往列城的高速公路都被印度軍方接管，大量步兵、炮兵和工程部隊正快速彙集。社交媒體流傳的照片也顯示，通向前線的高速公路出現大批拖掛著牽引式火炮行進的軍車。

報導說，由於實際控制線附近的道路條件不佳，印度空軍出動大批美、俄運輸機參與搶運，其中包括美製C-17全球霸王運輸機、俄製伊爾-76重型運輸機以及安-32中型運輸機，這組空運部隊出動了比以往更多的航次，以儘快將人員和物資運到拉達克。

印度動用美製俄製裝備，加緊往拉達克山區運送大量重武器與部隊。（圖／美聯社）

報導指出， 1999年的印巴卡吉爾衝突中，印方曾亮相全球載重能力最強的俄製米-26重型運輸直升機，快速向戰區空運火炮、武器和其他關鍵設備，當時被認為是印軍獲勝的重要裝備，但這次現有3架米-26都在大修，因此改用美製CH-47契努克(Chinook)直升機往山區運送M777輕型榴彈砲。

印度軍方同時打出的美製武器王牌還有廣為人知的反坦克利器AH-64 阿帕契(Apache)武裝直升機，印度軍事分析人士認為，印軍迅速投入這種「坦克殺手」，是因為有消息指解放軍在拉達克地區已部署了大量陸製99式主戰坦克。

解放軍大批往印中邊境地區運送99式主戰坦克，印方則派遣俄製坦克與美製阿帕契直升機應對。（圖／中新社）

印媒稱，印度海空軍也參與這次行動中，包括從美國引進的P-8I巡邏機進行空中偵察，空軍也派出戰機在邊界地帶巡邏。印度空軍司令巴達烏利亞證實，「除監視來自中方的活動外，戰機已全副武裝，隨時準備回應中共戰機的越界行動。」英媒指出，印度空軍動用的戰機包括俄製米格-29、蘇-30MKI和法製幻象2000戰機、美洲豹攻擊機(SEPECAT Jaguar)。

報導認為，印方相信大陸在拉達克地區造成傷亡後可能不會在實際控制線擴大衝突，反而會在數千公里之外的安達曼群島挑釁，因此印度海軍也被要求在當地必須「防備中國潛艇滲透」。

(中時電子報)