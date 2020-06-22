中央氣象局表示，明(23)日受到高壓影響，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，白天花蓮縣縱谷、台北市為高溫橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。氣象專家彭啟明也透露，近期的高溫將會持續到7月中旬，直到下旬才有颱風發展機會。

中央氣象局臉書指出，明日各地雖為晴到多雲的炎熱天氣，但清晨至上午，中南部受到環境風場以及陸風輻合影響，偶而會有局部短暫雨，午後東北部地區及各地山區有小範圍短暫雷陣雨。

溫度方面，氣象局提到，各地高溫普遍都在34、35度以上，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東及南投地區更可達36度以上，由於西南風沉降，白天花蓮縣縱谷，台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

彭啟明在臉書《天氣風險》上透露，本周高溫炎熱的天氣，中午出門大概10分鐘就會曬黑曬傷，因此務必要防曬、防中暑，基本上端午節連假天氣炎熱，山區留意午後陣雨即可，另外，近期直到7月中都持續偏高溫，要到7月下旬颱風才比較有發展機會。

而民眾關心的端午連假天氣，氣象局表示，24至26日受到西南風影響，僅中南部地區有些不定時降雨的機率，其他地區為多雲時晴。

(中時電子報)