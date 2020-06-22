新任桃園警分局長林信雄（右）。（蔡依珍攝）

新任楊梅警分局長黃富村（右）。（蔡依珍攝）

新任大溪警分局長林樹國（右）。（蔡依珍攝）

新任交通警察大隊長洪志朋（右）。（蔡依珍攝）

新任保安警察大隊長吳明彥（右）。（蔡依珍攝）

桃園市警局今天下午舉行新、卸任分局長、大隊長聯合交接典禮，桃園市長鄭文燦親自主持，除強調已向中央專案爭取增加預算員額926人，充實基層警力，也積極爭取高階警察員額，力拼督察從6位擴編至10位、警政監從3位擴編至6位，讓高階警察升遷更順暢，他也預告8月將有另一波警政人事調整。

交接典禮中原桃園分局分局長黃炳訓陞任警察局警政監；原楊梅分局分局長林信雄調任桃園分局分局長；原大溪分局分局長黃富村調任楊梅分局分局長；原交通警察大隊大隊長林樹國調任大溪分局分局長；原保安警察大隊大隊長洪志朋調任交通警察大隊大隊長；原犯罪預防科科長吳明彥陞任保安警察大隊大隊長。

鄭文燦說，桃園目前是全台人口成長第一名的城市，治安任務非常多樣，桃警在防疫期間交出漂亮的成績單，不但治安不打烊、酒測不中斷，疫調、隔離政策及安全勤務也都能有效落實。

鄭文燦指出，目前已新建啟用9個辦公廳舍，蘆竹分局及楊梅分局草湳派出所也正在改建中，而桃園分局小檜溪派出所、龜山分局坪頂派出所、大溪分局南雅派出所及中壢分局仁愛派出所等4處新建或改建工程也正規畫中，此外，市府推動正光宿舍興建警政大樓也已進入最後規畫，未來警察同仁將有更好的辦公廳舍。

鄭文燦提到，桃園首先推出警消社會住宅政策，位於八德區的八德一號社會住宅預計提供21戶，中壢區中興巷都更案也將優先提供94戶社會住宅給警消人員居住，並配合內政部試辦保留新完工社宅5％戶數，提供符合資格的基層警、消人員優先承租的措施，希望未來警察社宅也能成為桃園特色。

鄭文燦強調已向中央專案爭取增加預算員額926人，已補進730位同仁，預計未來全數到任後，警民比將下降到1：464，派出所及交通隊分工更細緻，巡邏及治安工作也能做得更好。目前31人以上的派出所已增設第二副所長，降低基層主管的壓力，他也提到全市督察只有6位、預計擴編至10位，警政監只有3位、預計擴編至6位，讓高階警察同仁的工作能更有彈性，也讓警察團隊能有更好的人事流動。

(中時 )