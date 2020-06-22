美國聯準會（Fed）評估大型銀行抵禦外在風險能力所進行的壓力測試，將新增3種與新冠疫情相關的情境模擬，檢測金融機構在經濟呈V型、U型和Ｗ型反彈時如何應變。

負責監管金融機構的Fed副主席奎爾斯（Randal Quarles）上周五指出，Fed的年度壓力測試，將包括銀行在3種假想情境下展現多大韌性的「敏感性分析」。

「敏感性分析」模擬的3種復甦情境如下:一是V型復甦，代表因疫情流失的產出及就業，可望在今年底前恢復。二是U型復甦，代表經濟復甦遲緩。三是Ｗ型復甦，代表經濟短暫復甦後，恐又因二次疫情實施防疫封鎖而再度走下坡。

奎爾斯指出，新增情境的分析結果，訂於本周四（25日）隨例行銀行壓力測試報告一同公布。

Fed的年度壓力測試，係於2007-09年全球金融危機期間提出，用以評量大型金融機構是否有足夠銀彈挺過大環境衰退。一旦發現銀行資金窘迫，Fed將禁止銀行回購股票或派發股利。

之所以要對銀行抗壓能力額外進行分析，係因新冠疫情大爆發後，全球經濟受拖累陷入衰退的程度，比Fed今年壓力測試原本預設的最壞情境還嚴重。

奎爾斯上周五在Women in Housing and Finance主辦的活動發表演說指出：「我們會利用敏感性分析的結果，告知大家我們在資本分配及持續進行銀行監管的整體立場。」

奎爾斯表示，這些分析「有助我們判斷，一旦經濟或金融情勢惡化，銀行是否有足夠資金。」

奎爾斯強調，Fed仍將根據原始壓力測試版本，來對銀行設資本緩衝門檻，避免在當前經濟走衰時期給銀行增添壓力。但「敏感性分析」有助Fed決定是否允許銀行回購自家股票或派息。

(工商 )