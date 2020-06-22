「董事長樂團」吉董、「八十八顆芭樂籽」阿強、「黃子軒與山平快」黃子軒、「洛客班」王爺與欽聖、「台客電力公司」柯大堡、「Siàu-lú khah-lah少女卡拉」黃稚嘉、「黎可辰」石宇、雅維茉芮等 人將於 23、24日晚舉辦「主唱精選，期間限定」線上演唱會，王爺表示，在台灣真的很幸福，現在已可以演出，之前與紐約與倫敦朋友聯絡，都還處於封城階段。

本次線上演唱會邀請各樂團主唱演出，大家開出私房歌單；「董事長樂團」主唱吉董表示，沒有樂團成員在，而渾身不自在，並表示絕對不會單飛。而許久未見的洛客班，將由雙主唱王爺、欽聖獻唱，新婚不久的王爺開玩笑說，防疫期間工作較不忙碌，剛好放鬆「生小孩」，他解釋，洛客班離上一張專輯已有16年，希望今年真的可以把音樂作品生出來。除了演唱《我想你的快樂是因爲我》，還有披頭四《Here comes the sun》，並說到，年輕的走唱時期，COVER很多披頭四歌曲，至少超過300首，披頭四算是洛客班的音樂啟蒙。

雅維茉芮（右）此次邀老公白董擔任吉他手。（獨一無二娛樂文化提供）

台客電力公司主唱大堡表示，很少有機會一個人表演，也很久沒有抱吉他，有些不習慣。防疫期間他最常做的事情就是「在家玩小孩」，他演唱《無人聽的歌》以及伍佰《痛哭的人》獻給所有無名英雄，他認為無論多堅強的人，都是需要情緒抒發。《痛哭的人》因為和弦簡單，是他當年學習吉他第一首學會的歌曲，他也藉由歌曲回想當初，並提醒自己莫忘初衷。

「黎可辰」主唱石宇因罹患腎臟疾病暴瘦15公斤，從鬼門關繞了一圈，當時Jónsi歌曲「Go do」在生病期間是很大的精神鼓勵，要獻唱此曲鼓勵面臨負情緒的朋友積極面對，並預告自組的新團「甜蜜夢境」將發行作品。此外，陣容包含「八十八顆芭樂籽」阿強、「台客電力公司」柯大堡、「Siàu-lú khah-lah少女卡拉」黃稚嘉以及雅維茉芮，將共同參與演出。

「台客電力公司」主唱柯大堡。（獨一無二娛樂文化提供）

(中時 )