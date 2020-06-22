大陸CBA分兩地復賽開打，在青島賽區上場的廣廈，靠著胡金秋以及台灣好手劉錚等人聯手，95比90逆斬有單一洋將撐場面的上海大鯊魚隊。

先發出賽的劉錚，上半場手感全無，加上受到犯規太多所累，得分掛零，直到第四節才終於恢復，全場9投4中，包含1顆三分球，全場貢獻10分、7抄截、4籃板、1阻攻，表現倒吃甘蔗，是廣廈能夠逆轉勝的功臣之一。

胡金秋是廣廈逆斬上海的頭號功臣，19投14中，罰球11罰10中，全場狂砍38分、11籃板、1阻攻；孫銘徽15分、8助攻。

廣廈由於兩名外援沒有歸隊，復賽只能以純本土球員上陣，首節26比19領先，上海在第二節由洋將麥卡勒姆吹起反攻號角，打出24比8攻勢扭轉了戰局，打完前三節廣廈依舊57比68落後。

決勝第四節，廣廈在胡金秋的率領下展開反擊，憑藉20比7攻勢打得上海隊幾乎潰不成軍，即便上海及時穩住陣腳，最後時刻追至4分落後，可惜沒能把握住廣廈球員失誤機會，最終以5分之差飲恨吞敗。

(中時 )