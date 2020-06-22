美國總統川普的連任大業，被疫情和種族抗爭打壞了步調，從原先的躺著選都能上，變成民調在後追趕對手拜登。美國大選可能採取通訊投票，更是讓川普抓狂。繼5月連發2篇通訊投票有害的推文，甚至遭推特標記，必須查明事實後，川普22日再連發3篇推特痛斥通訊投票，預言它將導致11月大選成為「世紀醜聞」，為外國勢力干預廣開大門。

川普5月底的推文，指稱通訊投票絕對不可能沒有作弊，將導致大規模選舉舞弊，包括郵筒被偷，選票被造假等等。他在美東時間上午忙著發推特，第一篇轉發司法部長巴爾受訪的影音，加註文字稱，通訊投票將釀成選舉舞弊。

RIGGED 2020 ELECTION: MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WILL BE PRINTED BY FOREIGN COUNTRIES, AND OTHERS. IT WILL BE THE SCANDAL OF OUR TIMES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

之後川普再發一篇推文，使用的是他在加強語氣時，最愛用的全大寫文體，「作弊的2020選舉：數以百萬計的通訊投票選票，將由外國和其他人印製。這將會是我們這時代的醜聞！」

Because of MAIL-IN BALLOTS, 2020 will be the most RIGGED Election in our nations history - unless this stupidity is ended. We voted during World War One & World War Two with no problem, but now they are using Covid in order to cheat by using Mail-Ins! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

之後川普先發另一篇推文，把今天將出書的前國家安全波頓臭罵一頓，才接著又針對通訊投票開砲，「因為通訊投票，2020年將成為我國歷史上，作弊最嚴重的選舉，除非能讓這蠢事終結。在第一、第二次世界大戰期間，我們照常投票，沒出問題，但現在他們要利用新冠肺炎當幌子，以通訊投票騙人！」

(中時 )