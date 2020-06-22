海灣國際開發（3252）董事長劉至誠今（22）日在股東會後指出，海灣近年來積極轉型為觀光休閒產業，規劃分三期、預計砸下20億重金，在台中大坑風景區打造大型主題園區「海灣樂世界」，佔地面積廣達2萬坪，鎖定寵物商機，未來不僅是亞洲區最具規模的寵物友善樂園，也是海灣國際旗下的最新品牌，預計7月起試營運。

劉至誠表示，全台第一座寵物樂園「海灣樂世界」，原本預計今年3月試營運，但受到疫情影響、延至7月試營運，正好搶搭後疫時期的暑假旅遊商機；在一期園區開放營運的同時，二期園區包括露營與旅店等設施，目前也同步趕工中。

「海灣樂世界」一期園區針對寵物打造了包括寵物泳池、寵物溫泉池、寵物專屬城堡「HiONE寵物皇宮」、擁有65間寵物寄宿房間，以及人寵共宿旅店「合掌屋」、寵物祈福神社等寵物設施；還有溫泉魚泡腳池、美式手抓海鮮「金剛蝦餐酒館」、親子餐廳、夜景足浴區等親子同遊設施。

以經營觀光飯店為主力的海灣國際，今年上半年受到新冠肺炎疫情衝擊，旗下的台北深坑假日飯店、台中海灣藝術酒店、中科大飯店、后豐會館等飯店事業體，住房率均大受影響；尤其是以國際觀光客為主力的台北深坑假日飯店、台中海灣藝術酒店，疫情最嚴重時，平均住房率僅剩一成，造成海灣第一季每股虧損0.43元，預估第二季恐將持續虧損。

不過，法人認為，海灣積極開發中的台中大坑風景區「海灣樂世界」，是國內少見的大型寵物樂園，設施豐富多元，遊客還可與寵物共宿，第一期預計7月營運、搶搭暑假觀光熱帶來的商機，預期可吸引遊客帶著毛小孩出遊，下半年可望貢獻數千萬的獲利表現，今年有機會力拼虧轉盈。

(工商 )