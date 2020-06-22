由前鎮、小港區民眾發起的罷免陳致中連署，短短6天，已獲超過3000份連署書，發言人證實，經過統計回收第一階段達標。對此，陳致中強調「完全尊重市民，平常心面對。而一階達標消息曝光後，也引起許多網友關注，不少人說「加油，更多再更多罷免票」，也有人給予陳致中支持。

陳致中的選區小港、前鎮區，選舉人口約28萬6千多人，據瞭解，第一階段罷免連署需要1%約3千人、第2階段要10約2萬8千多人。發起人表示，會盡快將一階的連署書送至高市選委會，也會從收到二階連署書起啟動第二階段的「抗中連署」。

消息曝光後，有網友將訊息貼到臉書社團「韓國瑜蔚藍中華守護聯盟」，不少網友見狀後則是留言寫道，「就算沒有罷韓，也應該要罷免他！」、「太好了」、「早該滾蛋了」。另外，有網友則是在陳致中臉書留言寫下，「黃捷加油陳致中加油」、「優秀議員加油」、「兩位議員表現的很好應該禁得起檢視吧」。

(中時電子報)