直播帶貨在疫情之下大爆發，大陸招聘平台BOSS直聘22日發布《2020上半年直播帶貨人才報告》顯示，今年上半年，「直播經濟」主要職位的人才需求量達到去年同期的3.6倍，湧入該產業的求職者規模也達到去年同期的2.4倍；但達7成直播主收入不足1萬（人民幣，下同）。

此外，報告還顯示，剛過去的618大促銷也對直播人才需求量創造顯著影響；618期間，帶貨直播主和直播運營兩大職位的需求量高達去年同期的11.6倍，其中，直播運營崗位人才更為緊缺。

不過，從業人員的薪資也跟地域出現分化局面；71％的主播月薪收入在1萬元以下，每天工作10至12個小時是生活常態；就區域來看，杭州、廣州和深圳三城在「帶貨經濟」上領先發展；另外，北京以些微差距略勝上海，成為今年上半年直播帶貨平均薪資最高的城市。

有趣的是，在直播帶貨領域中，最吸睛的直播主職務以年輕女性為主，比例高達78.2％；同時，有48.1％的直播主年齡小於25歲，31.3％學歷在中專及以下。由此可見，帶貨直播主的背景高度多元化，據報告，電子商務、市場營銷和會計學是希望帶貨主播的族群中，占比最高的3項專業。

(旺報 )