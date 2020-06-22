全球新冠肺炎疫情再度惡化！除了美國上周連續兩日新增確診病例突破3萬、此外印度新冠死亡人數也創單日新高、韓國也首度承認第二波疫情已經爆發。鑒於美國疫情急遽升溫，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，川普政府已在準備第二波疫情應變方案。

根據世界衛生組織統計，21日當天全球確診人數新增逾18萬人，創單日最多。當中又以北美與南美地區病例增加最多。鑒於近來疫情又快速延燒，秘書長譚德賽警告，全球疫情已進入「新危險階段」。

美國約翰霍普金斯大學發布最新數據顯示，美國上周五、六連續兩天確診病例突破3萬，創5月1日以來單日新高。這波疫情又以在美國南部、西部與中西部最為嚴重。

佛羅里達、南卡羅來納、密蘇里、內華達、蒙大拿、猶他與亞利桑那等7州上周六新增病例均創疫情爆發以來最高水準。其中佛州與南卡羅來納州更是連三天改寫新高紀錄。

另外包括23州、關島與維京群島新增病例在過去兩周也出現增加。但華盛頓特區與其他20州確診人數則有下滑趨勢。

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