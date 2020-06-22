蔡英文總統最新民調今出爐，據親綠智庫今公布結果顯示，總統近期施政滿意度，和5月所做結果相較，贊成比例小幅下降10.5個百分點。前民眾黨發言人陳思宇表示，煙火放完後最終還是要回到內政表現，並要民進黨面對監院人事安排等3個問題，否則民調只會繼續掉。

陳思宇在臉書上表示，蔡總統民調大跌10%，相當台灣有193萬人，因為民進黨政府的近期表現而不願意支持，這是一個警訊。並指出，過去大家都認為政治本質是情緒動員，因此台灣政黨惡鬥也都在這基礎上展開。但事實是台灣社會正在進步，人民會檢視政府的施政和用人。

陳思宇指出，民進黨不應只靠情緒動員，而要確實面對這3個問題：

第一， 監察院的人事安排，被提名正副院長職務的陳菊和黃健庭，過去都曾遭到調查，更別提民進黨過去甚至主張廢除監察院，現在卻反過來利用職缺進行政治分配。

第二， 振興券要不要發現金，2008年時民進黨主張發放現金拚經濟，但現在卻改變立場，不願意發現金。

第三， 煽動台灣主權議題，選前民進黨高喊「抗中保台，今日香港、明日台灣」，但選後卻不敢提「修憲刪國家統一、華航正名、護照正名」。

陳思宇說，如果民進黨政府不去面對這些問題，而是繼續認為以為情緒動員可以填補漏洞，躲避人民對政府的監督，那到了下個月，對民進黨感到失望的可能就不只有193萬人了。

網友們則回應，「不是吧！電視報導現在小英總統的民調是史上最高的說」、「只有降10.5？我以為已經砍半」、「雖然它跌得有點晚，但是沒關係，因為後面還有得跌」、「沒有韓國瑜了，民進黨執政危機出現了」。

(中時電子報)