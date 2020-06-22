理律法律事務所所長陳長文。（資料照片）

國民黨主席江啓臣今（22）日再度提出了黨產歸零的想法，遭遇到的四方的炮火，國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，陳長文律師早在13年前即第1個提出「黨產歸零」。

陳長文在2007年6月21日投書《中國時報》的文章中指出，國民黨必須清楚體認，若非國民黨在歷史中曾擁有黨國一體的絕對優勢，國民黨就絕不會擁有今日上百億的黨產身價。換言之，黨國一體的絕對優勢為「因」，國民黨累積龐大黨產為「果」，國民黨要擺脫這來自於「因」的質疑非難，就要有勇氣對「果」放下割捨！如果國民黨對這個黨產之「果」仍眷眷不捨的話，又如何要社會輿論相信其已做好準備走出歷史，浴火重生？

為什麼對手政黨會執著於攻擊國民黨的黨產問題？不正是因為國民黨仍眷戀於「果」的「合法」，卻看不到「因」的「不合理」與「不合情」嗎？國民黨就算贏了法，但輸了情理就輸了選票，國民黨仍是輸家。

陳長文當時也建議國民黨，在結清對黨職人員的離退補償後，將所有的賸餘黨產或捐還國庫，或捐給公益團體，並儘速著手公平、平等的政黨財源籌措法規，讓所有的政黨都可以在相同的基礎上，進行「理念」而非「財力」的公平競爭。這樣國民黨才有可能掙脫黨產這個「歷史幽靈」的不止糾纏。

羅智強也在臉書貼出陳長文的分析文章，並說該篇文章精準預言了民進黨13年來，是如何利用黨產議題，凌遲國民黨。

(中時電子報)