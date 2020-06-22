場館解封後，今年原本可能停演的節目，重新回到舞台。（國家兩廳院提供）

場館解封後2周，出現藝文報復性消費現象，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院售票系統上，在6月7日開賣後，「全台節目目前已賣出6萬張，總數為5500萬元，是少見的藝文消費熱潮。」

劉怡汝表示，她請同仁查詢，上一次出現這種短時間內的藝文消費熱潮是什麼時候，「結果目前看到只有兩廳院主辦《歌劇魅影》才有這種搶購潮，平時很少有這種短時間內熱銷的現象，可看出有報復性消費行為，但不確定會持續多久。」

劉怡汝表示，目前國家兩廳院已開賣的主辦節目為2020新點子實驗場，共有4檔節目，其中3檔已完售，還有1檔在努力。

此外，由於上半年許多節目停演，節目大多集中在下半年和2021年上半年，劉怡汝分析，「下半年有很多大團節目，今年會比較特別，因為疫情緣故，國外節目進不來，會以國內節目為主。」

明華園戲劇總團團長陳勝福則表示，這周末在嘉義藝術節演出的《大河彈劍》，雖然開賣的時間很短，「但也已經有九成票房，要感謝鄉親朋友們的支持。」

(中時 )