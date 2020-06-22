自911事件之後，美國進入了長達20年的反恐戰爭，為了避免戰爭波及平民，美國發展愈來愈精確的斬首戰武器，比如內藏刀片而不帶炸藥的「忍者炸彈」(‘inja bomb)就是其中一種。最近，twitter上有一些照片，充分顯示這種武器的準確程度。

軍事時報(Military Times)報導，忍者炸彈也稱「飛刀炸彈」(Ginsu bomb)，已知代號是R9X ，是一種以AGM-144地獄火飛彈為基礎，取消其高炸藥彈頭，改用6片劍狀刀片，可以輕鬆突穿建築物或汽車，卻不會發生爆炸而波及四周。

R9X飛彈會張開6支刀片，切開較軟的車輛。(圖/美國陸軍)

關於R9X的研發過程所知不多，不過最早應可以追溯到2011年，是由前總統巴拉克·歐巴馬（Barack Obama）下令開發，至於何時實戰就不甚清楚，我們僅知至少在2019年它被大量應用，因為在伊拉克、阿富汗、敘利亞、索馬里亞，都有它的轟炸成果。

比如在6月14日的Twitter，在敘利亞伊德利卜省就有此類襲擊，一輛汽車被擊穿，車頂似乎被巨大的刀子給切割，但是2公尺外的另一輛車則沒有遭到波及。

敘利亞人權觀察網稱，這起空襲使基地組織的2名重要成員被殺。

(中時電子報)