1名女網友PO文求解，如果與自己進行活塞運動的床友，是名體貼溫柔的人，大家究竟是否會暈車而洩下心房？原PO表示，雖然自己深知床多均多為作戲成份，但事後卻會替妳擦身體、吹頭髮、生病帶你去看醫生，甚至大姨媽拜訪時也為妳清洗貼身衣物，仍否捨得一刀兩斷呢？

據了解，女網友似乎有過床友事後，對自己溫柔體貼的服務，而感到苦惱不已，她深知床友之間只有個「爽」字可以交流而已，說不定一生只有一次見面。她進而提出，若是相遇到1名仍是床友身分，卻對自己溫柔體貼，當妳月經來照顧妳、替妳洗掉沾到大姨媽的貼身衣物、幫妳一起搬家、失眠時願意互電讓妳入睡、傾聽自身生活的大小事，是否會想進一步有更親密關係呢？

網友認為：「對工具人不用暈」、「我反而會覺得他很煩」，但有得網友覺得若是喜歡上，可以試著作出些行動，他們表示：「你不會直接問他想幹嘛嗎？暈不暈都看看你自己，畢竟你自己的感受才是最真實的。」，有得網友則覺得，床友就只是拿來解悶的，何必自作多情呢？紛紛提出看法：「床友不是只限於床事嗎？其他就是多餘的」、「超煩，不能好好打炮就好」、「月經，哄睡，看病都只是想知道妳的生理週期射妳」。

(中時電子報)