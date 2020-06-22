在互聯網時代，電商產業可說是創造富翁的搖籃。僅2個月時間，大陸電商拼多多創辦人黃崢就以454億美元（美元，下同），約合人民幣3210億元的身家，超越馬雲成為大陸第二大富豪；而騰訊創辦人馬化騰則以515億元，穩居大陸首富寶座

回顧拼多多爆發的過程，其股價自今年4月初以來就不斷上漲，在短短3個月的時間內，漲幅達143％；在美東時間6月16日，拼多多一度大漲逾7.5％，盤中市值突破千億元；在618大促銷期間，拼多多於美東時間6月19日，市值達到1048.88億元。而自4月初以來，雖然騰訊和阿里的股價也有較大幅度的上揚，但與拼多多相比仍然遜色，兩者漲幅分別為21％、19.4％。

若根據拼多多4月下旬發布的年報來看，截至3月31日，黃崢持有拼多多20.74億股，持股比例為43.3％，按此估計，拼多多市值暴漲使黃崢身家增加了267億元，約人民幣1888億元。

(旺報 )