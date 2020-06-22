綽號「SIRI」小女警賴欣莉，用SIRI找到手機失主。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

林姓女乘客不小心遺落手機在計程車上，司機21日深夜送進龜山警分局坪頂派出所，綽號叫「SIRI」的女警賴欣莉靈機一動，叫出「SIRI」撥打給未接來電的「魷魚王」，果然手機主人就在接電話的人旁邊，順利幫忙找回。

有位計程車司機在車上拾獲一支手機，送到龜山分局坪頂派出所，值班員警邱聖瑋知道之後就試著想要聯絡到手機的主人，但手機有密碼所以無法解鎖。

正好女警賴欣莉是蘋果手機的愛用者，名字的發音也跟SIRI很像，綽號就是「SIRI」，邱警連忙呼叫她，賴警發現，雖然手機被密碼鎖住，但手機有未接電話，機警使用蘋果手機內建的SIRI系統來撥打電話給未接電話「魷魚王」，果不其然成功撥打給「魷魚王」，而手機女主人林小姐就在旁邊。

林小姐接聽後非常高興，確認派出所地址就飛奔至派出所領心愛手機，表示由新北市坐計程車至桃園市龜山區文化三路找朋友，沒想到手機會遺留在車上，非常感謝女警的幫忙，讓心愛的手機回到她的身邊。

龜山分局坪頂派出所副所長潘安全表示，賴欣莉雖剛畢業，但平時工作認真，同仁平時工作遇到困難時，賴欣莉都喜歡去為同仁解決問題，就宛如蘋果手機SIRI系統的真人版，順利利用熟悉蘋果手機系統功能，讓手機回到主人身邊失主。

(中時 )