蘋果史上第一場完全線上舉辦的全球開發者大會（WWDC）在台北時間23日凌晨1點登場，儘管虛擬大會可能讓與會者失去拓展人脈的交流機會，卻能吸引更多觀眾線上參與。蘋果股價在22日開盤上漲1％至353.40美元。

今年開春蘋果股價約在300美元，3月全球疫情惡化後蘋果也受到波及，股價在3月底跌破225美元。原先外界擔心疫情會讓蘋果取消今年WWDC，但近日多家科技大廠舉辦的線上研討會意外獲得好評，也讓外界重新期待今年WWDC。近日蘋果股價已從3月低點反彈50％，也較年初上漲15％左右。

去年WWDC共有6千人與會，但今年受到新冠肺炎疫情影響，蘋果決定完全改成線上活動，並取消往年每人1,599美元的門票，是WWDC開辦30多年來首例。歷屆WWDC會場所在的加州聖荷西市估計，今年實體大會取消將使當地損失9百萬美元周邊經濟效益。

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