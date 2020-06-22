英國金融科技業者Checkout.com創立不到10年就晉升獨角獸公司，最新一輪募資1.5億美元更讓市值達到55億美元，較上一輪募資增加2倍以上，如今與瑞典Klarna及英國Revolut並列歐洲三大新創金融科技公司。

2012年在倫敦創立的Checkout.com開發線上付款平台，讓企業資金往來更方便快速。近年諸如美國線上付款平台Stripe及荷蘭同業Adyen等金融科技業者快速崛起，但Checkout.com在投資圈一直沒沒無聞，直到去年首度對外募資才一舉成名。

去年Checkout.com推動創業以來第一輪募資，光憑口頭約定就募得2.3億美元，使市值達到20億美元，一夕之間晉升獨角獸公司。此後Checkout.com業績突飛猛進，線上付款交易量在過去一年內成長250％，主要客戶包括新加坡叫車服務業者Grab及美國線上股票交易平台Robinhood等知名企業。

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