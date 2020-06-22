台灣電動巴士大廠華德動能（2237）22日召開股東常會，並改選七席董事（含獨董三席），董事長蔡裕慶續任。蔡裕慶表示，華德租用車王電（1533）的中港新廠一樓，新廠7月4日舉行上梁典禮，明年第二季試產電動巴士等產品，明年7月量產，最快2022年公司營運，才能轉虧為盈。

另持有華德6.57％股權的日本住友商事株式會社，22日無意角逐華德的董事，僅擔任華德大股東與策略合作夥伴。華德共選出四席董事及三席獨董，車王電蔡家，包括蔡裕慶與胞兄蔡裕成、胞姊蔡珠蘭，取得華德三席董事，蔡裕慶續任董座。另華德創辦人蔡篤雄的兒子蔡易忠，也取得華德一席董事。

蔡裕慶說，華德中港園區新廠，若二班制生產，電動巴士整車年產量1,500至1,700輛，符合台灣市場需求。另華德的「底盤車」年產能6,500輛以上。

在海外市場方面，蔡裕慶透露，疫情前，公司原要出貨三輛電動巴士，出口至巴拉圭，但因南美洲疫情非常嚴重，迄今訂單尚未出貨。另在東南亞市場，華德也與印尼某家業者簽訂合作備忘錄（MOU），打算將電動巴士或「底盤車、「底盤三電」外銷至印尼。

面對政府希望公車、客運及遊覽車業者2030年新購買的巴士，都要採用電動車，蔡裕慶大膽預測2026年以後，國內新採購的巴士，預估約九成都是電動車，不用等到2030年。

不過，華德目前營運最大挑戰，就是政府對於購買新的柴油巴士，還有補助，且有些縣市政府對柴油巴士補助金額還很高。蔡裕慶認為，上述新柴油巴士補助政策，政府可能會逐步調整，以符合推動電動車政策。

蔡裕慶以華德營運模式為例，台灣電動巴士訂單，是公司營運基礎，但邁向國際市場，才是公司營運真正要走的路，如果華德不能夠赴海外市場，與大陸電動巴士大廠比亞迪及廈門金龍競爭，且若競爭不了，華德就沒有存在的價值。

蔡裕慶說，公司賣電動巴士的獲利來源，不是只有硬體，還要賣服務，甚至把車輛維修都承包，以增加營運利潤。 華德因營運及管理需要，22日經董事會決議通過將公司地址，由台北市文山區，遷移至桃園市大園區。

至去年底為止，華德累計稅後虧損4.47億元，達實收資本額的二分之一，會中決議去年度不分派股利、員工及董事酬勞，並以2019年資本公積1億元，轉撥補虧損之後，待彌補虧損金額3.47億元。

(工商 )