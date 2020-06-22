八德警方提供建議路線，至於興豐路為易肇事路段，也請民眾小心駕駛，減速慢行。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

端午連假期間返鄉、出遊車潮眾多，桃園市政府警察局八德分局為維持轄區交通順暢，將於6月25日至6月28日連假期間，在轄內各重要路口實施交通疏導措施，另外，國道二號下大湳交流道(往八德方向)行經路段易壅塞，警方提供民眾建議路線，讓民眾能避開車潮、避免塞車之苦。

實施交管的重要路段包括省道台4線、大湳交流道等路段及八德區長興路、新興路等易肇事路口。八德警方指出，由於八德區內有著名大賣場(廣豐新天地)、八德埤塘生態園區，分別是位於介壽路、大智路口及興豐路等交通樞紐路段，其中廣豐新天地賣場周邊路段易壅塞，為避免路段車潮過多，警方也提供建議路線，至於興豐路為易肇事路段，也請民眾小心駕駛，減速慢行。

八德分局表示，廣豐新天地賣場時常吸引許多外地遊客前來逛街購物，民眾往往因路況不熟悉而多繞路，導致周圍路段壅塞，建議由國道二號下大湳交流道(往八德方向)的用路人可走福德一路-＞和強路-＞義勇街-＞大智路行駛；另要前往八德埤塘公園觀光的用路人，至國道二號下大湳交流道(往八德方向) -＞福德一路-＞左轉和平路-＞左轉榮興路-＞左轉榮興路189巷出來可接興豐路來避開車潮。由於端午連假返鄉車潮、人潮眾多，希望用路人能及早規劃行程路線。

八德警方強調，針對酒駕、闖紅燈、超速、違規停車等違規態樣會持續加強取締，八德警分局分局長陳錦坤並呼籲，端午連假期間大量車潮湧入，用路人需恪遵交通規則，並注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或收聽「警察廣播電台」掌握路況，讓出遊行程順暢，也預祝各位用路人快樂出門平安返家。

(中時 )