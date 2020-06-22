大陸商務部原部長、外商投資企業協會會長、清華大學教授陳德銘22日表示，疫情的大流行可能推動全球供應鏈的重塑，催生數位經濟加速發展，另外，還會加強多邊的合作，使全球化在曲折中前行。

「2020財新夏季峰會」自22日至23日在北京召開，會上陳德銘表示，由於全球治理的失缺，疫前的全球化已經出現了經濟失衡、分配不均以及單邊主義、大國對抗等等現象，有些才剛萌芽，有些已經相當明顯；但長遠看，疫情的大流行可能推動全球供應鏈的重塑，可能催生數位經濟的加速發展。

陳德銘指出，大陸作為全球化的貢獻者和受益者，必須維持多邊的貿易秩序；他強調，大陸有條件成為全球供應鏈的穩定錨，因為，第一，大陸控制了疫情，恢復了常態的生產和貿易；其次，大陸產業鏈成長，是全球120多個國家的最大貿易夥伴；最後，大陸有巨大的內需市場，可以擴大進口，並且保持著貿易的基本平衡。

展望未來，陳德銘認為，全球化不會終止，疫後的跨國貿易和全球供應鏈將在訊息革命的推動下，更加扁平化、短鏈化；大陸將堅守貿易自由化、便利化的底線，推動多邊貿易體制的改革，且努力避免這些多邊體制成為某些大國新冷戰的場所。

(旺報 )