「蘋果西打」製造商大西洋飲料（1213）22日發布重大訊息，前總經理、大股東孫幼英辭去大飲自然人董事。不過，即使孫幼英辭去自然人董事，但根據經濟部商業司資料，大飲目前的法人董事嘉隆國際實業有限公司、錫標有限公司，兩家公司的負責人都是孫幼英，實質上仍完全掌握大飲。

大飲上周才在大股東孫幼英終於首肯交付委託書下，於6月16日召開股東常會，完成兩名獨董補選。相隔不到一周，孫幼英突然辭去董事職務。大飲表示，公司也是在今日收到孫幼英的辭職信，才知道她要辭職，且辭職日期就壓6月22日，並未有其他的原因說明。

根據年報，孫幼英原是大飲常務董事，同時也是大飲公司的最終控制者。去年4月大飲因會計師對107年度財報簽具「無法表示意見」，引發一連串停牌風暴、下市危機、關係人交易利益輸送等重大爭議。而孫幼英也從去年4月開始被羈押禁見，直到今年3月才交保。目前相關案件正由司法調查中。

根據臺灣新北地方法院起訴書，孫幼英涉犯證券交易法第171條、第174條、商業會計法第71條等罪，檢察官起訴她的犯罪所得超過新臺幣8億元。

根據起訴書，孫幼英坦承她是大西洋飲料、國信食品、旭順食品之實際負責人，亦不否認大飲公司有進行購買台南佳里區、高雄湖內區及新北新店區等三筆土地買賣，以及新店區土地買賣前經臨時取消交易而變更借貸，暨其透過第三人取得不實發票之客觀交易行為等。

起訴書內容顯示，孫幼英使大飲公司因上述三筆土地買賣支出高達5億8仟餘萬元，以及以購買虛偽發票方式而自大飲取得1億3佰餘萬元等犯罪情節，且考諸大飲公司為上市公司，所涉及之投資者眾，影響國內金融秩序不輕。

對於三筆土地交易目前的使用狀況，大飲指出，台南佳里土地現在作為公司中南部倉儲轉運之用，高雄湖內則是果汁飲料的生產，至於新北新店則是土地投資。

(工商 )