杏仁哥準備斗笠、護具、輕便衣物、新鞋等，籌備民主尋根之旅！（取自杏仁哥臉書）

杏仁哥今（22）日在臉書驚爆，他已經準備好斗笠、護具、輕便衣物、新鞋，預計7月初展開民主尋根之旅！

杏仁哥解釋，一開始只是個想法，沒想到化為行動這麼多挑戰，但他相信「一切是值得的」！

他也說，所到之處歡迎大家同行，一公里兩公里都好，一起經歷前人的腳踏實地！

網友熱情留言，希望杏仁哥隨時要和大家報告行蹤！並已經有台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、宜蘭、花蓮、澎湖的粉絲表示歡迎，並願意陪伴同行。並說杏仁哥真的是一個很好的朋友，忠孝仁義在他身上都看到了！加油啊！這條路會很辛苦的！大熱天啊！也要注意人身安全啊！

也有網友感嘆，為什麼做人一定要被欺負，為什麼要一口氣一定要吞下去？為什有怨無處伸，為什麼？為什麼？好多的為什麼，真是有苦難言，無語問倉天，怨啊！

另有民眾期待韓國瑜，在好好休息沉澱後，也來趟感恩之旅！

(中時電子報)