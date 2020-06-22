在邊界駐軍發生致命衝突後，大陸與印度6月22日舉行軍方高層會晤，就駐軍衝突進行商談。印度媒體透露，印軍為應對20名士兵致死引發的民意壓力，可能會改變駐軍用槍規則，准許邊界駐軍在特定狀況下可以動用槍枝。此一改變將是這次中印軍方高層會晤的重點議題。

據《多維新聞》引述《印度時報》報導，印度第14集團軍指揮官辛革（Harinder Singh）中將和中共南疆軍區司令柳林少將6月22日再次會晤。在此之前，辛革和柳林曾於6月6日舉行過一次會晤。

《今日印度》則報導稱，這次會議是大陸解放軍發起。印度軍方消息人士說，會晤地點是實控線（LAC）大陸一側的摩爾多（Moldo）。

報導稱，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和3名陸軍參謀長的會議上，軍方決定改變在實控線與共軍接觸的規則，讓戰場指揮官有權在「特殊」情況下批准使用槍支。新規則將改變軍隊在實控線沿線的行動規範，不僅是在拉達克地區，還包括錫金邦和阿魯納恰爾邦（藏南）地區。這是印軍實控線接觸規則一個重大改變。

消息人士在會後表示，印度希望和平，但如果被大陸挑釁，印度將進行報復。印度總理穆迪（Narendra Modi）也表示，軍隊已經獲得了處理地面局勢的全部權限。

報導說，大陸和印度在1996年《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協議》，第6條第1項規定，為防止中印邊境實際控制線地區發生危險軍事活動，雙方同意「任何一方不得在實際控制線己方一側兩公里範圍內鳴槍、破壞生態環境、使用危險化學品、實施爆炸作業、使用槍枝或爆炸品打獵。這一禁止措施不適用於輕武器射擊場內的日常射擊訓練」。

正因為有此規範，雙方駐軍在邊界巡邏時未攜帶槍支武器，但在經過多次肢體衝突後，雙方各自準備棍棒、石塊用以在發生衝突時防身。據印方指控，最近大陸解放軍開始使用嵌有釘刺的「狼牙棒」，在加勒萬河谷的衝突中造成至少20名印度士兵死亡，中方可能也有傷亡，但未公布死傷數字。

(中時電子報)