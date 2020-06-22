國民黨22日公布政黨支持最新民調，其中民進黨領先群雄，支持度高達32.9％，遠超過國民黨的13.7％。親綠智庫的民調更顯示，國民黨在20-24歲這個年齡層的支持度竟然掛蛋。此事引起網友熱議，還有網友感嘆，國民黨是不是放棄年輕世代了？

國民黨智庫公布民調，在政黨支持部分，民進黨的政黨支持高達32.9％，國民黨為13.7％，台灣民眾黨為6.6％，時代力量為5.9％，台灣基進為0.8％，親民黨為0.2％。《台灣民意基金會》22日也公布政黨支持度民調結果，從其提供的細部的資料中可以發現，國民黨在20-24歲這個年齡層的支持度竟然得到鴨蛋。

針對國民黨民調慘淡，有一名網友在PTT上發文表示，國民黨真的把整個年輕世代放棄了嗎？在罷韓遊行經過高雄高中職時出校門一起跟罷韓團體嗆韓時，國民黨有想過他們失去的是一整個未來12年嗎？好像沒有。

其他網友則回應，「還是會有8+9支持，老中青三代」、「所以他們一直要開放小明和小明爸媽進來啊」、「你先想想國民黨內現在都是由哪些人掌握，而這些人的年紀對年輕票束手無策」。

民調顯示國民黨在20-24歲這個年齡層民調掛蛋。(取自台灣民意基金會「2020年6月全國性民意調查摘要報告」)

(中時電子報)