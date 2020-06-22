中華電信22日在經濟部指導下舉辦「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊2020年度大會」，已有70多家企業或機構加入「台灣5G產業發展聯盟」，22日共有逾60家產業機構、約200位代表共同參與。

中華電信會中發表5G服務白皮書，並攜手領航隊夥伴展示30項5G在垂直領域的企業應用，共同探討5G網路演進布局，領航台灣5G向前行。中華電信強調，5G由技術驗證進入商用服務，將落實2020年領航台灣5G商用的目標。

2018年1月中華電信結合經濟部技術處5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，過去兩年陸續完成實驗網路建置，開放提供國內5G終端產品之連線測試，發表技術白皮書，並攜手領航隊成員設置多個5G應用驗證場域，參與國際大型展會。

今年更於中華電信學院設置5G垂直領域應用展示場域，展示企業專網、智慧交通、智慧製造、智慧醫療、智慧巡檢、企業AR等應用。

領航隊成員原本預定於年初在西班牙巴塞隆納MWC2020台灣館之展示在台灣重現，並結合工研院、資策會展示工業物聯網管理系統、5G網路維運及網管平台、廣播與多播自動佈建系統等應用，以及5G新創加速器團隊的高效能數據處理運算解決方案、毫米波前端射頻解決方案、VR格鬥遊戲等。

中華電信郭水義總經理表示，5G是總統蔡英文新任期擘劃的六大核心戰略產業之一，整體發展需要電信業者與各產業共同合作帶動；中華電信領航隊鏈結產業夥伴，過去兩年多逐步打造5G生態圈及創新應用，展現台灣資通訊產業豐沛能量及創新活力，也看到5G的機會。5G具備高速率、低延遲、大連結技術特性，應用服務將擴及各行各業，這次呈現30項5G在垂直領域的應用是一個開端與示範。

郭水義強調，展望未來，中華電信持續以『廣結盟』理念，與產業夥伴合作，不斷激發5G創新應用，共創價值。

經濟部技術處處長羅達生表示，兩年前，在經濟部推動下，與中華電信成立領航隊，去(2019)年在台北流行音樂中心的試營運展演，還有近期的5G智慧公車，都獲得各界好評，展現台灣5G解決方案能量。台灣已邁入5G商用元年，經濟部將持續重點支持5G產業的發展，共同推動政府六大核心戰略產業政策，帶動台灣在全球供應鏈位置改變，創造出產業鏈整體價值。

中華電信於5G競標取得最大頻寬，並已獲得行動寬頻業務3500MHz及28000MHz頻段特許執照，將持續積極布建5G網路，提供以客戶需求為中心的服務，回應廣大客群及垂直產業的期待，引領台灣進入5G新時代。

(工商 )