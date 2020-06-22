印媒傳出可能會准許邊界駐軍在特情況下使用槍支，大陸媒體網紅、《環球時報》總編胡錫進警告說，此事若屬實，兩國邊境將完全變成另一個面貌。如果印度軍隊連「打架」都打不過解放軍，槍支與其他軍械也幫不了他們，一旦與大陸發生戰爭，印度根本是拿雞蛋碰石頭。

胡錫進在微博發文表示，印媒報導中印邊境地區的印軍已被賦予「完全」的行動自由，包括在特殊情況下使用槍支。若屬實，這嚴重違反兩國《關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定》。中印邊境地區雖然不時緊張，但兩國軍隊已經幾十年沒有相互開火。若印軍今後向大陸解放軍開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。

胡錫進向印度的民族主義者發出警告稱，如果印度的軍隊連「打架」都打不過大陸軍人的話，槍支和其他軍械更幫不了他們的忙。因為中國大陸的軍事力量要比印度的先進、強大得多。

他表示，有一些印度人狂妄地以為印軍已經現代化了，能夠擊敗解放軍了，可以報1962年的一箭之仇了。我想告訴他們，1962年時，中印的經濟實力差不太多，而今天，大陸的GDP是印度的大約5倍，中國大陸軍費西方估計是印度的3倍多。印軍如果升級同大陸的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。

胡錫進說，大陸不想與印度升級衝突，但我們有充裕能力擊退印軍的任何挑釁。希望印軍保持清醒，印度的精英們也保持理性。與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益。

(中時電子報)