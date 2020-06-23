駐日代表謝長廷23日在臉書發文指，「台灣內部少數人卻批評代表處太軟弱，誇言當年多神勇」，50年前的中華民國政府面對釣魚台問題做了什麼抗議？是有歷史紀錄可查的。

謝長廷在臉書中指出，「1971年6月，美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領，並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權。這是歷史的一頁，但有沒有人可以告訴我，當時中華民國政府做了什麼抗議？我遍查歷史紀錄，二年只有表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的二紙聲明而已。」

「當時我們跟美國、日本都有正式邦交，而兩岸三地保釣運動風起雲湧可資後盾，當時政府可以召見美、日駐台大使傳達抗議，也可以召回大使表達抗議，為什麼都沒有？也查不到當時有什麼正式交涉。」

「事隔50年後的今天，沖繩石垣市議會通過「登野城尖閣」登記改名，雖然他們說這個是地方反制中國的自治行為，八重山台日親善團體也聲明反對，但我們還是表達抗議，台灣內部少數人卻批評代表處太軟弱，誇言當年多神勇，很多事情是禁不起歷史資料的考驗的，只是現代人都太忙沒有時間查證。」

(中時電子報)