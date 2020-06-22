美國加州的1所男子工業學院是本地相當著名的學校，然而卻在校內女執事身亡後，瞬間被世人歸為恐怖的超自然地點。女執事身亡命案仍是個迷，警方已調查多時，卻仍無法有任何線索。被害人是1名校內受學生敬仰愛戴的女執事，平日裡與學生們互動良好，毫無任何糾紛，卻在某次要開校務會議時，被事先要準備的警衛發現陳屍在儲藏室內，且身上有多處傷口。

死去的女執事，平日裡與男子學院的學生互動良好，且無任何的言語糾紛，就在某日學校要進行校務會議前，被提前來校準備的警衛發現，女執事屍體被包裹塞在儲藏室裡，打開一看身體手腳被用粗繩綑綁過的痕跡，且身上還有多處遭毒打的瘀青。

據了解，男子工業大學是加州境內著名的古老學校，直到1950年校內發生一起女執事被殺害事件後，整個校區就越來越多超自然現象傳出，逐漸被歸類為知名的鬼怪校園之一，警方在歷經50年的調查，也仍是無法順利破案逮捕到兇嫌，而此校園長久一來也是國內專門靈異現象學者所關注研究的地方。

(中時電子報)