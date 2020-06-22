「選美教母」張如君22日生日，歷屆選美皇后和好友們日前幫她慶生，當天也同時宣布今年的全球城市形象大使選拔大賽正式啟動，張如君鼓勵年輕人勇於展現自我，扮演好城市最出色的「觀光大使」。

前晚生日宴上，歷屆選美皇后們都到場祝賀，包括去年台灣賽區冠軍柯純心和亞軍劉宜欣、上海賽區亞軍李昱欣，以及「學姊們」王惠萱 、李芯玗 、王慈薇 、彭琬婷 、林雅倫 、陳瑀涵 、周子甯均獻上生日祝福。張如君感性說，推動慈善公益的選美事業多年，自己也成長許多，每年生日跟朋友們相聚，收到朋友們溫暖祝福，令她感動。

張如君(左)前晚慶生，去年台灣賽區冠軍、仍在新竹就學的柯純心特地抽空出席。(盧禕祺攝)

張如君除了持續推動全球城市形象大使選拔大賽，也接下財團法人泛美國際文教基金會董事長一職，透過松山社區大學推動社會教育與弱勢關懷理念。她笑說，前幾年原有意出家修行，後來入世修行，「我發現可以做更多有關文教的公益，關懷弱勢也是修行的一種方式」，她決定把自己「嫁給」這些慈善事業。

今年第15屆全球城市形象大使選拔大賽即日起接受網路報名，由於全球仍在新冠肺炎侵襲當中，今年的選拔賽事強調對城市關懷與健康守護，「活力築夢，開放城市」是今年全球城市形象大使選拔大賽的主軸。由於台灣的旅遊正掀起熱潮，強調城市介紹的選拔大賽，今年特別加強參賽佳麗對自己成長城市的深入了解與介紹，扮演好「城市觀光大使」的角色。

王惠萱（左起）、李芯玗、王慈薇、彭琬婷、林雅倫（右起）、陳瑀涵、周子甯、劉宜欣、李昱欣、柯純心齊聚為張如君（左五）慶生。（盧禕祺攝）

張如君表示，全球城市形象大使一直以來推動的就是城市交流，參賽佳麗必須製作城市介紹影片，透過年輕人的視角看見城市不同風貌。近來台灣旅遊熱門，參賽佳麗更應扮演城市觀光大使角色，她很期待參賽佳麗發揮創意，讓台灣各個城市在鏡頭前展現不同風景。第15屆全球城市形象大使選拔大賽台灣賽區訂於8月29日舉行，已開始受理報名，10月10日將舉行溫州大中華總決賽。報名官網http://www.missglobalcity.org/entername.htm

(中時 )