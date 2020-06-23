日本石垣市議會今（22日）通過將釣魚台所在行政區更名「登野城尖閣」，前國民黨立委林郁方批評駐日代表謝長廷失職，一直都幫日本在講話。不過謝長廷22日晚間在臉書質疑，1971年6月，美國把釣魚臺列嶼和琉球交與日本管領，當時中華民國政府做了什麼抗議？

日本石垣市議會今（22日）通過將釣魚台所在行政區更名「登野城尖閣」，前國民黨立委林郁方受訪表示，一直以來，真正有在幫漁民爭取權益的是國民黨，蘇澳漁民8年前曾動員近百艘漁船去圍釣魚台抗議，當時執政的馬英九政府就請海巡署派艦艇前往護航，日本人因此覺得馬前總統的態度比較強硬，所以才在隔年簽訂《台日漁業協議》，解決多年經濟海域重疊的捕魚權問題。

林郁方也批謝長廷是失職，一直都幫日本在講話，到底是中華民國的駐日代表，還是日本的駐日代表要搞清楚。民進黨真是逢日必軟，遇到日本人腿就軟了，日本才會這樣不把我們台灣當一回事。

不過謝長廷晚間在臉書指出，1971年6月，美國宣布把釣魚臺列嶼和琉球交與日本管領。並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權。這是歷史的一頁，但有沒有人可以告訴我，當時中華民國政府做了什麼抗議？

謝長廷表示，當時我們跟美國、日本都有正式邦交，而兩岸三地保釣運動風起雲湧可資後盾，當時政府可以召見美、日駐台大使傳達抗議，也可以召回大使表達抗議，為什麼都沒有？也查不到當時有什麼正式交涉。

謝長廷強調，事隔50年後的今天，沖繩石垣市議會通過「登野城尖閣」登記改名，雖然他們說這個是地方反制大陸的自治行為，但我們還是表達抗議，台灣內部少數人卻批評代表處太軟弱？

(中時電子報)