苑裡鎮山腳里一部小貨車撞進山腳市場引發大火 48攤位燒毀 00:182020/06/23 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣苑裡鎮山腳里22日深夜發生小貨車撞及山腳市場引發大火。〔苗縣消防局第4大隊供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡鎮山腳里發生小貨車撞進山腳市場引發大火 苗栗縣苑裡鎮山腳里22日深夜10時27分左右，發生一部小貨車衝撞進山腳市場內引發大火，火勢迅速延燒，苗栗縣消防局出動多達14部消防車趕往搶救，波及整排10多棟老舊民房、店鋪市場，初估有48攤位被燒毀。 火勢相當猛烈，消防人員布署多條水線從多方面灌救，目前仍在撲救中，並全面清查有無人員受困。 (中時 ) #大火 #市場 #小貨車 #苑裡鎮 #山腳里 也許您會感興趣 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 彰化員林賞夜景秘境 不到24小時連2人墜谷 - 社會 4歲童沙灘蓋房送爸 父見造型秒飆淚 網：該上香了 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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