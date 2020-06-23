苑裡鎮山腳里發生小貨車撞進山腳市場引發大火

苗栗縣苑裡鎮山腳里22日深夜10時27分左右，發生一部小貨車衝撞進山腳市場內引發大火，火勢迅速延燒，苗栗縣消防局出動多達14部消防車趕往搶救，波及整排10多棟老舊民房、店鋪市場，初估有48攤位被燒毀。

火勢相當猛烈，消防人員布署多條水線從多方面灌救，目前仍在撲救中，並全面清查有無人員受困。

(中時 )