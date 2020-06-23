【回憶殺】擁有175公分高挑身材的名模王靜瑩，外型姣好、氣質出眾，拍攝洗面乳廣告後一角踏入演藝圈，1990年曾和劉德華拍《異域》，又和趙文卓合演《黃飛鴻》系列電影，清新氣質被譽為「王祖賢接班人」。

不過，王靜瑩2004年和南港輪胎小開陳威陶結婚，雖一度被視為郎才女貌的組合，婚後不到一年就爆出家暴，王靜瑩控訴男方拿杯子砸傷她右眼角，接著又陸續傳出為房產打官司、幼稚園搶兒事件，鬧得滿城風雨、沸沸揚揚，兩人婚姻維持僅6年即化下句點。

王靜瑩和陳威陶結婚6年鬧得滿城風雨。（圖／中時資料照）

歷經家暴、離婚的身心折磨，王靜瑩恢單後逐漸找回自己，喜歡品嘗美食的她，花了百萬元學費到國外學做美食，除了赴東京3個月學習甜點製作、領取法國藍帶東京校高級甜點證書後，她又到東京的法國藍帶東京校學習法式料理，在努力之下順利領證。王靜瑩說：「從每個不同的人事物都可以學習很多，看事情的角度、處理的方式及面對的態度，雖然同學有的年紀很小，老師有的年紀很大，我都獲得寶貴的經驗，其實我學得不只是料理，還有心與態度。」

王靜瑩積極學廚藝。（圖／寶麗來提供）

【看更多王靜瑩當年的美貌】

（圖／中時資料照）

（圖／微博@王靜瑩）

（圖／微博@王靜瑩）

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(中時電子報)