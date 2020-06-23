蘭雅公園畔熱銷個案「寶和稙秀」，以跳脫區域內建案的精緻規劃深受客戶青睞。南北座向戶戶邊間，靜巷雙併三面採光，發揮27坪的極大值，打造出雙陽台、雙衛浴、獨立客餐廳、2房超機能坪效也可以是2+1房。別出心裁的前陽台Outdoor Room，蒔花植草、鞋櫃收納，也是主人回家前的心情玄關，難得一見的貼心規劃更是天母稀有。

除了全方位的空間機能，該有的安全基準和建材配備一樣不少！建築結構媲美天母頂規豪宅耐震6級、醫療級電梯車廂濾淨系統、全套淨水設備、當層排氣、管道間封閉…給家最好最滿的安全感。義大利CATALANO面盆、德國百年龍頭品牌Hansgrohe五金配件、AXENT智能馬桶、零甲醛SPC石塑地板與、節能複層玻璃，住的安心健康又環保。

選擇天母的人很多，天母值得選的卻不多，「寶和稙秀」在天母核心地段，稙入不可思議的魔術坪效，創造地段、產品、價格的和諧共鳴。20坪已完銷，27坪2房熱銷倒數，來人買氣完全不受疫情影響，證明好產品自己會說話。

「寶和稙秀」位於中山北路、德行東路、忠誠路、士東路正核心，享受悠閒的天母步調，時尚與生活機能兼具。除了三大日系百貨大葉高島屋、新光三越、SOGO外，連續多年被評選為五星級的士東市場、全聯、頂好超市更是方便的好鄰居。陽明山麓的鮮氧與磺溪公園的潺潺水分子形成住宅微氣候，天天星期八的慢活節奏交織著濃濃的異國風情，宛如台北的小北歐，地段氣質無可取代。

「寶和稙秀」精品限量，輕總價入主新天母，敬請把握最後良機。

接待會館：台北市士林區中山北路六段290巷7弄35號，預約專線：02-2832-6000，歡迎智慧、創意、優雅的你來當天母人，訂製你的夢想家。

(中時電子報)