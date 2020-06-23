【回憶殺】香港女星鍾楚紅（Cherie）靠「紅姑」封號在80年代的演藝圈掀起一陣旋風，一頭火辣捲髮搭配復古外型讓她成功曾拿下「10大性感女星冠軍」，更被封為「港版夢露」！出生於1960年的鍾楚紅在1979年參與香港小姐選拔，不料只拿到第4名，後續竟是靠精湛出的演技走紅，她在於1984年及1987年兩度榮獲亞太影展最佳女主角殊榮，曾與周潤發、張國榮等男神合作，成為當年迷倒萬千少男的超級女神。

香港演藝圈曾經流傳一句話：「再發，發不過周潤發；再紅，紅不過鍾楚紅」，可說是對鍾楚紅最大的肯定，但她卻選擇在1991年宣布嫁給香港廣告才子朱家鼎，拍完最後一部電影《縱橫四海》就逐漸淡出影壇，並在婚後專心當個賢內助，從不考慮復出，她曾表示：「人們只想看20年前銀幕上的鍾楚紅。」

鍾楚紅與張國榮合作電影《縱橫四海》而培養出好交情。（圖／摘自微博@钟楚红Cherie）

鍾楚紅與朱家鼎的甜蜜婚姻僅維持了16年，因2007年朱家鼎爆出罹病，不久後就因大腸癌末期病逝，兩年後她追隨亡夫信仰，受洗成為天主教徒，更表示不再婚，面對這段刻骨銘心的感情，她甘心守寡12年，至今始終維持單身。

「港版夢露」鍾楚紅60歲神凍齡！網讚歲月從不敗美人（圖／摘自微博@钟楚红Cherie）

今年60歲的鍾楚紅氣質與美貌依舊讓人驚艷，在先前的生日慶生會上，她在微博上大方曬出慶生會照片，更寫下「謝謝大家的祝福，今年的願望是祝願大家身體健康，平安」，與女星陳慧琳同框竟看不出年齡差，而面對大眾追問的「如何凍齡」，鍾楚紅也公開透露自己崇尚自然保養，她表示：「保養秘訣是接受最真實的自己。」認清每個人終究會老，把心放開，才不會執著於表面，從內在美到外在的紅姑，也難怪粉絲看了會直言「歲月從不敗美人」。

「港版夢露」鍾楚紅（右）在60歲慶生會上與女星陳慧琳（左）同框。（圖／摘自微博@钟楚红Cherie）

【看更多鍾楚紅的凍齡美貌】

「港版夢露」鍾楚紅60歲神凍齡！歲月不敗美人靠把心放開（圖／摘自微博@钟楚红Cherie）

「港版夢露」鍾楚紅60歲神凍齡！歲月不敗美人靠把心放開（圖／摘自微博@钟楚红Cherie）

「港版夢露」鍾楚紅60歲神凍齡！歲月不敗美人靠把心放開（圖／摘自微博@钟楚红Cherie）

(中時電子報)