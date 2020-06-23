全球新冠肺炎單日新增病例才創新高，一名義大利傳染科醫生卻表示，他相信新冠病毒正在減弱，而且，最終不需要疫苗，也能自行消失。

美國多州新增新冠肺炎病例仍創紀錄。

《紐約郵報》（New York Post）引述英國《週日電訊報》（Sunday Telegraph）報導，義大利聖瑪丁諾醫院（San Martino Hospital）傳染病部門主任巴塞第（Matteo Bassetti）表示，新冠病毒的效力似乎出現減弱跡象。

他說他的臨床印象是，病毒正在出現重大轉變，3、4月時的情景迥然不同，到急診室求救的患者病況非常嚴重、難以處理，他們大多需要輸氧或是戴上呼吸器，有些還出現肺炎症狀。

但是到了5月，情況已經完全不同。他描述3、4月時，新冠病毒是一隻「兇猛的老虎」，現在已經變成了「野貓」，就連8、90歲的年長患者，現在都能坐在病床上，不需要任何輔助也能正常呼吸，換作是之前，這些人可能已經死了。

他推測，病毒弱化的原因之一可能是因應社交距離政策而出現變異，「我認為病毒變異，是因為我們的免疫系統有所反應，再加上封城、戴口罩、保持社交距離，現在病毒量比較低。」

巴塞第還認為，病毒有可能在疫苗研發出來之前就滅絕，「現在愈來愈少人染疫，最終病毒可能逐漸消失。」

不過英國艾希特大學（University of Exeter）醫學院教授潘卡尼亞（Bharat Pankhania）卻沒這麼樂觀，他說，「我不認為病毒這麼快就會消失，如果沒人感染，它確實會消失，但正因為它有非常強的傳染力及傳播性，它還會存在很長一段時間。」

(中時電子報)