新竹黃男結婚時找前女友小潔（化名）幫忙收禮金，兩人重新搭上線，離婚的小潔當上黃男小三，而且霸道無比，直接嗆正宮「我就是小三」、「有本事就去告我」。原配提告求償60萬元，新竹地院判小潔跟黃男要共同賠償元配20萬元。

判決書指出，黃男與妻子2002年舉行婚宴、2019年8月辦理結婚登記。元配提出黃男、小潔出國旅行的照片、LINE對話記錄、錄音光碟等證據，證明小潔與老公侵害她的配偶權。

不過黃男辯駁，2002年舉行婚宴，只是為了收禮金還債，雙方結婚後並無共同經營婚姻生活之事實；甚至提出姊姊證詞，說當時沒工作很窮還包了5千或6千元紅包，得知弟弟是假結婚，很生氣。

黃男稱自己17年來與元配分分合合，最多只能算是情侶，並非配偶關係也沒有實質婚姻關係。

不過元配提出與小潔的對話錄音檔，身為小三的小潔沒在客氣，狂嗆元配「最好是去告我」、「我就是小三」、「有本事就去告我」、「我現在算是黃XX的老婆！怎樣？不行嗎」、「我謝謝妳照顧他」、「妳不要介入我們嘛」、「我哪像妳這麼不要臉」等語。

新竹地院審理認為，黃男、小潔彼此互稱老公、老婆及向對方表達愛意，已踰越一般男女正常社交之分際，有侵害原告配偶權之情；而小潔在黃男婚宴上幫忙收禮金，顯然知道他結婚的事實，審酌兩人的收入與財產，判2人需連帶賠償原配20萬元。

(中時電子報)