日本職棒回歸「加油不喊叫」！運彩全力開盤

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

日本職棒(Nippon Professional Baseball，簡稱日職，NPB)例行賽終於在 6/19採取閉門方式開打，接續在中職、韓職之後是全球第3個開打的職業棒球聯盟，大家都很期待台灣旅日棒球好手王柏融、陽岱鋼以及張奕等選手的表現，台灣運彩也會全力開盤支持。日職有意從7月10日起開放觀眾進場，專家也呼籲屆時採取不大聲喊叫的加油方式。

日職球隊介紹。(台灣運彩提供)

日職有12支球隊分屬央聯(中央聯盟)及洋聯(太平洋聯盟)，每個聯盟各有6隊，央聯的6支隊伍依其屬地由東向西分別為1.讀賣巨人(東京都文京區)、2.養樂多燕子（東京都新宿區）、3.橫濱海灣之星（神奈川縣橫濱市）、4.中日龍（愛知縣名古屋市）、5.阪神虎（兵庫縣西宮市）以及6.廣島東洋鯉魚（廣島縣廣島市），洋聯的6支隊伍依其屬地由北往南分別為1.日本火腿鬥士隊(北海道札幌市)、2.樂天金鷹（宮城縣仙台市）、3.西武獅（埼玉縣所澤市）、4.羅德海洋（千葉縣千葉市）、5.歐力士猛牛（大阪府大阪市）以及6.軟體銀行鷹（福岡縣福岡市）。央聯和美職的國聯一樣，投手都必須上場打擊；洋聯則和美職的美聯一樣，投手不用上場打擊，目前台灣旅日好手在央聯只有讀賣巨人的陽岱鋼(野手)，其餘的都在洋聯，分別是日本火腿鬥士的王柏融(野手)、樂天金鷹的宋家豪(投手)、西武獅的吳念庭(野手)、羅德海洋的陳冠宇(投手)以及歐力士猛牛的張奕(投手)，大家可以關注他們的表現，為他們加油。

日職賽制說明。(台灣運彩提供)

日職「例行賽」每隊須出賽143場，戰績排名第1即為該球季聯盟冠軍，年度的日本大賽(即日本一)開始前會先有所謂的「高潮系列賽」，由各聯盟例行賽戰績前3名取得參賽資格，高潮賽共2輪，首輪採用3戰2勝制，由例行賽第3名挑戰第2名，第2名擁有所有比賽的主場優勢，每場最多至12局有和局制，如果最後2隊戰績相同（一勝一敗一和或是三和），則由第2名晉級，高潮賽決勝輪採7戰4勝制，聯盟冠軍則擁有所有比賽的主場優勢，且先取得1勝資格，一樣採用12局上限與和局制，如果2隊戰績相同（3勝3負1和或其它戰績相同之情況），則由聯盟第1名晉級「日本大賽」(即「日本一」)採2-3-2賽制，洋聯球隊享有奇數年主場優勢，央聯球隊則享有偶數年主場優勢，每場比賽最多15局有和局制，但如果7場打完沒有任何1支球隊拿下4勝的話，就加賽第8場，直到有球隊拿下4勝為止。例行賽賽季中間有1場「明星賽」，由央聯和洋聯各自組1隊參賽。

日職歷年奪冠情形統計。(台灣運彩提供)

今年因為受到新冠肺炎疫情的影響，整個賽程縮短，例行賽減為120場、明星賽取消、高潮系列賽央聯取消，洋聯則是縮短為1輪，另外為了減輕球員密集出賽的負擔，也將一軍登錄人數從29人增加為31人，延長賽也從12局改成10局。

統計日職各隊歷年奪冠情形，央聯的讀賣巨人一枝獨秀，奪「例行賽」聯盟冠軍高達46次，遙遙領先其他球隊，同時奪「日本一」冠軍也高達22次，獨占鰲頭；洋聯則是西武獅和軟體銀行鷹互別苗頭，奪「例行賽」聯盟冠軍分別為22次及20次，奪「日本一」冠軍次數也相當接近，分別為13次及10次，大家在投注前可以參考，提高中獎機率。

(中時電子報)